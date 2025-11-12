SoC inženir nadomestilo in United States pri Qualcomm se giblje od $141K na year za Hardware Engineer do $421K na year za Principal Hardware Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $318K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qualcomm. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$141K
$118K
$13.6K
$9.4K
Senior Hardware Engineer
$199K
$153K
$31.5K
$14.8K
Staff Hardware Engineer
$239K
$174K
$42.2K
$22.8K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Qualcomm so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (16.65% polletno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (16.65% polletno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Qualcomm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)