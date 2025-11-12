Imenik podjetij
Qualcomm Inženir vgrajene strojne opreme Plače v India

Inženir vgrajene strojne opreme nadomestilo in India pri Qualcomm se giblje od ₹2.48M na year za Hardware Engineer do ₹7.97M na year za Staff Hardware Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹5.52M.

Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.48M
₹1.87M
₹515K
₹101K
Senior Hardware Engineer
₹5.66M
₹3.6M
₹1.42M
₹638K
Staff Hardware Engineer
₹7.97M
₹5.06M
₹2.26M
₹649K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Qualcomm so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (16.65% polletno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (16.65% polletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Qualcomm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Inženir vgrajene strojne opreme pri Qualcomm in India znaša letno skupno plačilo ₹9,234,181. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Qualcomm za vlogo Inženir vgrajene strojne opreme in India je ₹4,882,416.

