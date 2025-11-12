ASIC inženir nadomestilo in India pri Qualcomm se giblje od ₹2.69M na year za Associate Hardware Engineer do ₹11.45M na year za Senior Staff Hardware Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹6.63M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qualcomm. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹2.69M
₹1.6M
₹403K
₹688K
Hardware Engineer
₹2.39M
₹1.81M
₹566K
₹15K
Senior Hardware Engineer
₹4.96M
₹2.91M
₹1.77M
₹287K
Staff Hardware Engineer
₹7.64M
₹4.92M
₹2.21M
₹507K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Qualcomm so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (16.65% polletno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (16.65% polletno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Qualcomm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)