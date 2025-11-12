Qualcomm ASIC inženir Plače

ASIC inženir nadomestilo in United States pri Qualcomm se giblje od $156K na year za Hardware Engineer do $508K na year za Principal Hardware Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $267K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qualcomm. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Podjetje Lokacija | Datum Naziv ravni Oznaka Leta izkušenj Skupaj / V podjetju Skupna nadomestila ( USD ) Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus Nobena plača ni bila najdena

Razpored pridobivanja Glavna Alternativa 1 33.3 % LETO 1 33.3 % LETO 2 33.3 % LETO 3 Vrsta delnic RSU Pri Qualcomm so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja: 33.3 % se pridobi v 1st - LETO ( 33.30 % letno )

33.3 % se pridobi v 2nd - LETO ( 16.65 % polletno )

33.3 % se pridobi v 3rd - LETO ( 16.65 % polletno ) 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Qualcomm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 2.08 % mesečno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Qualcomm ?

