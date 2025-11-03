Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Canada pri Qohash znaša skupaj CA$153K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qohash. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Mediani paket
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Skupaj na leto
CA$153K
Raven
Senior
Osnovna plača
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Qohash in Canada znaša letno skupno plačilo CA$201,407. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Qohash za vlogo Programski inženir in Canada je CA$153,331.

