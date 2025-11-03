Imenik podjetij
Qlik
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Qlik Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Canada pri Qlik znaša skupaj CA$134K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qlik. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Mediani paket
Qlik
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$134K
Raven
L3
Osnovna plača
CA$134K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Qlik?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Oglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Qlik in Canada znaša letno skupno plačilo CA$174,959. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Qlik za vlogo Programski inženir in Canada je CA$134,115.

Drugi viri