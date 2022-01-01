Imenik podjetij
QAD
QAD Plače

Plače QAD se gibljejo od $10,961 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $127,251 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri QAD. Zadnja posodobitev: 9/3/2025

$160K

Programski inženir
Median $11K
Vodja izdelkov
$65.6K
Prodaja
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Vodja programskega inženiringa
$62.3K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri QAD je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $127,251. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri QAD je $63,944.

Drugi viri