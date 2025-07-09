Imenik podjetij
Purdue University
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Purdue University Plače

Plače Purdue University se gibljejo od $19,900 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $132,335 za Celotne nagrade na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Purdue University. Zadnja posodobitev: 9/17/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $72K

Raziskovalec

Kemijski inženir
Median $70K

Raziskovalni inženir

Strojni inženir
Median $30K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Administrativni asistent
$19.9K
Podatkovni znanstvenik
$119K
Elektroinženir
$34.3K
Grafični oblikovalec
$41.4K
Strojni inženir
$29.9K
Človeški viri
$47.8K
Informacijski tehnolog (IT)
$39K
Vodja projekta
$77.6K
Celotne nagrade
$132K
Zaupanje in varnost
$98K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Purdue University is Celotne nagrade at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $132,335. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Purdue University is $41,392.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Purdue University

Povezana podjetja

  • SoFi
  • Roblox
  • Apple
  • Lyft
  • Microsoft
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri