Public.com Plače

Plače Public.com se gibljejo od $152,235 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $169,150 za Oblikovalec izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Public.com. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Človeški viri
$162K
Oblikovalec izdelkov
$169K
Programski inženir
$152K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Public.com je Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $169,150. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Public.com je $161,700.

