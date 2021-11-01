Imenik podjetij
PT Pertamina
PT Pertamina Plače

Plače PT Pertamina se gibljejo od $2,731 skupnega letnega nadomestila za Vodja projekta na spodnjem koncu do $9,766 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri PT Pertamina. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Grafični oblikovalec
$9.7K
Strojni inženir
$9.8K
Vodja projekta
$2.7K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri PT Pertamina je Strojni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $9,766. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri PT Pertamina je $9,660.

