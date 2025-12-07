Imenik podjetij
PSP Investments
Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in Canada pri PSP Investments se giblje od CA$231K do CA$315K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete PSP Investments. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$180K - $217K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$168K$180K$217K$229K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri PSP Investments?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri PSP Investments in Canada znaša letno skupno plačilo CA$315,029. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri PSP Investments za vlogo Arhitekt rešitev in Canada je CA$230,840.

Drugi viri

