Proton
Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Proton. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Običajen razpon
Možen razpon
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Proton so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Proton in Switzerland znaša letno skupno plačilo CHF 198,260. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Proton za vlogo Vodja programskega inženirstva in Switzerland je CHF 145,277.

