Povprečno Analitik kibernetske varnosti skupno nadomestilo pri Proton se giblje od CHF 18.9K do CHF 26.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Proton. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025
Povprečno skupno nadomestilo
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Proton so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)