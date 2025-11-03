Imenik podjetij
Proton
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Analitik kibernetske varnosti

  • Vse plače Analitik kibernetske varnosti

Proton Analitik kibernetske varnosti Plače

Povprečno Analitik kibernetske varnosti skupno nadomestilo pri Proton se giblje od CHF 18.9K do CHF 26.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Proton. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Običajen razpon
Možen razpon
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Analitik kibernetske varnosti prijavs pri Proton za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.6K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Proton so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Analitik kibernetske varnosti ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Analitik kibernetske varnosti pri Proton znaša letno skupno plačilo CHF 26,477. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Proton za vlogo Analitik kibernetske varnosti je CHF 18,945.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Proton

Povezana podjetja

  • Spotify
  • SoFi
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Square
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri