Proton
Proton Trženje Plače

Povprečno Trženje skupno nadomestilo in France pri Proton se giblje od €75.6K do €107K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Proton. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

€85.9K - €102K
France
Običajen razpon
Možen razpon
€75.6K€85.9K€102K€107K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Proton so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Trženje pri Proton in France znaša letno skupno plačilo €107,356. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Proton za vlogo Trženje in France je €75,616.

