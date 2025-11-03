Imenik podjetij
Povprečno Služba za stranke skupno nadomestilo in North Macedonia pri Proton se giblje od MKD 482K do MKD 658K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Proton. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Običajen razpon
Možen razpon
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Proton so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Služba za stranke pri Proton in North Macedonia znaša letno skupno plačilo MKD 657,762. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Proton za vlogo Služba za stranke in North Macedonia je MKD 481,981.

