Vodja izdelkov nadomestilo in Poland pri Procter & Gamble se giblje od PLN 346K na year za B2 do PLN 407K na year za B3. Mediana yearnega nadomestila in Poland znaša skupaj PLN 331K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Procter & Gamble. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
