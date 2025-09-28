Imenik podjetij
Procter & Gamble
  • Plače
  • Vodja izdelkov

  • Vse plače Vodja izdelkov

Procter & Gamble Vodja izdelkov Plače

Vodja izdelkov nadomestilo in Poland pri Procter & Gamble se giblje od PLN 346K na year za B2 do PLN 407K na year za B3. Mediana yearnega nadomestila in Poland znaša skupaj PLN 331K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Procter & Gamble. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 602K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri Procter & Gamble in Poland znaša letno skupno plačilo PLN 547,756. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Procter & Gamble za vlogo Vodja izdelkov in Poland je PLN 306,552.

Drugi viri