Procter & Gamble
Procter & Gamble Oblikovalec izdelkov Plače

Oblikovalec izdelkov nadomestilo in United States pri Procter & Gamble znaša $93.5K na year za B1. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $107K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Procter & Gamble. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
B1
Product Designer
$93.5K
$93.5K
$0
$0
B2
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri Procter & Gamble?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec izdelkov pri Procter & Gamble in United States znaša letno skupno plačilo $162,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Procter & Gamble za vlogo Oblikovalec izdelkov in United States je $107,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Procter & Gamble

