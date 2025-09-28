Podatkovni analitik nadomestilo in United States pri Procter & Gamble se giblje od $112K na year za B1 do $130K na year za B2. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $105K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Procter & Gamble. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
