ProArch Plače

Plače ProArch se gibljejo od $4,350 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $54,026 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ProArch. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

Podatkovni analitik
$4.4K
Podatkovni znanstvenik
$18.2K
Vodja izdelkov
$54K

Programski inženir
$18.8K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ProArch je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $54,026. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ProArch je $18,512.

