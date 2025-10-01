Imenik podjetij
Preqin Programski inženir Plače v Greater London Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater London Area pri Preqin znaša skupaj £88.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Preqin. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£88.5K
Raven
-
Osnovna plača
£88.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Preqin?

£121K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Preqin in Greater London Area znaša letno skupno plačilo £115,101. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Preqin za vlogo Programski inženir in Greater London Area je £88,521.

Drugi viri