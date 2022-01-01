Imenik podjetij
Praetorian
Praetorian Plače

Plače Praetorian se gibljejo od $122,000 skupnega letnega nadomestila za Analitik kibernetske varnosti na spodnjem koncu do $175,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Praetorian. Zadnja posodobitev: 9/17/2025

$160K

Analitik kibernetske varnosti
Median $122K
Programski inženir
Median $175K
Človeški viri
$129K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Praetorian je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $175,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Praetorian je $129,350.

Drugi viri