PowerToFly Plače

Plače PowerToFly se gibljejo od $42,210 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $238,800 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri PowerToFly. Zadnja posodobitev: 9/17/2025

$160K

Človeški viri
$42.2K
Kadrovik
$42.2K
Prodaja
$239K

Programski inženir
$75.2K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at PowerToFly is Prodaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $238,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PowerToFly is $58,716.

