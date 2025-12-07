Imenik podjetij
Potters Industries
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Arhitekt rešitev

  • Vse plače Arhitekt rešitev

Potters Industries Arhitekt rešitev Plače

Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in Hong Kong (SAR) pri Potters Industries se giblje od HK$450K do HK$629K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Potters Industries. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Običajen razpon
Možen razpon
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Arhitekt rešitev prijavs pri Potters Industries za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Potters Industries?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Arhitekt rešitev ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Potters Industries in Hong Kong (SAR) znaša letno skupno plačilo HK$628,716. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Potters Industries za vlogo Arhitekt rešitev in Hong Kong (SAR) je HK$449,857.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Potters Industries

Povezana podjetja

  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Spotify
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/potters-industries/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.