Pomelo
Pomelo Plače

Plače Pomelo se gibljejo od $15,501 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $54,000 za Oblikovalec izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Pomelo. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

Programski inženir
Median $31.2K
Poslovni analitik
$15.5K
Oblikovalec izdelkov
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Pomelo je Oblikovalec izdelkov z letnim skupnim plačilom $54,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Pomelo je $31,200.

