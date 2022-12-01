Imenik podjetij
Poloniex
Poloniex Plače

Plače Poloniex se gibljejo od $57,972 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $140,700 za Oblikovalec izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Poloniex. Zadnja posodobitev: 9/15/2025

$160K

Podatkovni analitik
$58K
Oblikovalec izdelkov
$141K
Programski inženir
Median $110K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Poloniex je Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $140,700. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Poloniex je $110,000.

