Pluxee
Pluxee Plače

Plače Pluxee se gibljejo od $16,108 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $158,426 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Pluxee. Zadnja posodobitev: 11/29/2025

Poslovne operacije
$39.8K
Vodja produktov
$158K
Programski inženir
$16.1K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Pluxee je Vodja produktov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $158,426. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Pluxee je $39,781.

