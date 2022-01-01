Imenik podjetij
Pluralsight
Pluralsight Plače

Plače Pluralsight se gibljejo od $62,559 skupnega letnega nadomestila za Vodja programskega inženirstva na spodnjem koncu do $425,850 za Uspeh strank na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Pluralsight. Zadnja posodobitev: 11/28/2025

Programski inženir
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack programski inženir

Vodja produktov
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Podatkovni znanstvenik
Median $157K

Poslovni analitik
Median $86K
Uspeh strank
$426K
Informacijski tehnolog (IT)
$80K
Trženjske operacije
$102K
Vodja oblikovanja produktov
$241K
Vodja projektov
$87.1K
Prodaja
Median $125K
Prodajni inženir
$136K
Vodja programskega inženirstva
$62.6K
Arhitekt rešitev
$136K
Vodja tehničnih programov
$116K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Pluralsight so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Pluralsight je Uspeh strank at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $425,850. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Pluralsight je $135,675.

