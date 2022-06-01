Imenik podjetij
Plivo
Plivo Plače

Plače Plivo se gibljejo od $5,951 skupnega letnega nadomestila za Information Technologist (IT) na spodnjem koncu do $76,988 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Plivo. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Programski inženir
Median $29.3K

Backend programski inženir

Poslovni analitik
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Vodja izdelkov
$77K
Vodja programskega inženiringa
$61.7K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Plivo so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Plivo je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $76,988. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Plivo je $29,302.

