Imenik podjetij
Playtech
Playtech Plače

Plače Playtech se gibljejo od $16,444 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $180,900 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Playtech. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Programski inženir
Median $59.8K

Backend programski inženir

Poslovni analitik
$63.3K
Služba za stranke
$16.4K

Podatkovni znanstvenik
$44.4K
Človeški viri
$71.3K
Vodja oblikovanja izdelkov
$61.1K
Vodja izdelkov
$36.1K
Vodja projekta
$48.6K
Kadrovik
$30.7K
Vodja programskega inženiringa
$75.4K
Arhitekt rešitev
$181K
Vodja tehniškega programa
$37.9K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Playtech je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $180,900. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Playtech je $54,201.

