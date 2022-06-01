Imenik podjetij
PLAYSTUDIOS
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

PLAYSTUDIOS Plače

Plače PLAYSTUDIOS se gibljejo od $10,251 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $160,928 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri PLAYSTUDIOS. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $113K
Trženje
$103K
Vodja izdelkov
$161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Vodja programa
$90.5K
Vodja projekta
$39.4K
Kadrovik
$10.3K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri PLAYSTUDIOS je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $160,928. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri PLAYSTUDIOS je $96,480.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za PLAYSTUDIOS

Povezana podjetja

  • Snap
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Intuit
  • Amazon
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri