Playrix
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Playrix Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Serbia pri Playrix znaša skupaj $59.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Playrix. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Mediani paket
company icon
Playrix
Senior Software Developer
Belgrade, SR, Serbia
Skupaj na leto
$59.2K
Raven
Senior
Osnovna plača
$59.2K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Playrix?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Programski inženir video iger

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Playrix in Serbia znaša letno skupno plačilo $73,299. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Playrix za vlogo Programski inženir in Serbia je $59,224.

Drugi viri