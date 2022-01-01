Imenik podjetij
Piano Plače

Plače Piano se gibljejo od $72,360 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $158,893 za Prodajni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Piano. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

Oblikovalec izdelkov
$85.9K
Vodja izdelkov
$104K
Prodaja
$74.8K

Prodajni inženir
$159K
Programski inženir
$72.4K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Piano je Prodajni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $158,893. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Piano je $85,876.

