PHASTAR Plače

Plače PHASTAR se gibljejo od $107,145 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $153,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri PHASTAR . Zadnja posodobitev: 11/26/2025