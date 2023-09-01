Imenik podjetij
Performics
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Performics Plače

Plače Performics se gibljejo od $6,848 skupnega letnega nadomestila za Trženje na spodnjem koncu do $122,113 za Vodja projekta na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Performics. Zadnja posodobitev: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Poslovni analitik
$76.5K
Trženje
$6.8K
Trženjske operacije
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Vodja projekta
$122K
Prodaja
$30.7K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Performics je Vodja projekta at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $122,113. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Performics je $76,500.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Performics

Povezana podjetja

  • Apple
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Intuit
  • Uber
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri