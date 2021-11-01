Imenik podjetij
Peapod Digital Labs Plače

Plače Peapod Digital Labs se gibljejo od $89,550 skupnega letnega nadomestila za Poslovni razvoj na spodnjem koncu do $233,750 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Peapod Digital Labs. Zadnja posodobitev: 8/26/2025

$160K

Programski inženir
Median $132K
Vodja izdelkov
Median $234K
Oblikovalec izdelkov
Median $140K

Poslovni razvoj
$89.6K
Podatkovni znanstvenik
$138K
Trženjske operacije
$130K
Vodja programskega inženiringa
$162K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


