PCCW Plače

Plače PCCW se gibljejo od $28,900 skupnega letnega nadomestila za Information Technologist (IT) na spodnjem koncu do $107,535 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri PCCW. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Programski inženir
Median $67.2K

Backend programski inženir

Poslovni analitik
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Arhitekt rešitev
$108K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri PCCW je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $107,535. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri PCCW je $64,604.

