Paytm Plače

Plače Paytm se gibljejo od $12,631 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $201,000 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Paytm. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Programski inženir
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Varnostni programski inženir

DevOps inženir

Vodja izdelkov
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Vodja programskega inženiringa
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Podatkovni znanstvenik
Median $45.8K
Poslovni analitik
Median $31.4K
Oblikovalec izdelkov
Median $23.2K
Kadrovik
Median $12.6K
Vodja tehniškega programa
Median $38.8K
Poslovni razvoj
$201K
Vodja podatkovne znanosti
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Vodja oblikovanja izdelkov
$30K
Vodja programa
$42K
Vodja projekta
$29K
Prodaja
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Razpored pridobivanja

10%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

25%

LETO 4

25%

LETO 5

Vrsta delnic
Options

Pri Paytm so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 10% se pridobi v 1st-LETO (10.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 5th-LETO (25.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Paytm so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Paytm je Poslovni razvoj at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $201,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Paytm je $40,890.

