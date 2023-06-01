Imenik podjetij
Paytient
Paytient Plače

Plače Paytient se gibljejo od $110,970 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $261,300 za Kadrovik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Paytient. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Oblikovalec izdelkov
$111K
Vodja projekta
$174K
Kadrovik
$261K

Programski inženir
$185K
Vodja programskega inženiringa
$174K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Paytient je Kadrovik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $261,300. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Paytient je $174,125.

