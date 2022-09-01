Imenik podjetij
Payscale
Payscale Plače

Plače Payscale se gibljejo od $80,400 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $193,463 za Cybersecurity Analyst na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Payscale. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Programski inženir
Median $118K
Vodja osebja
$151K
Trženje
$155K

Vodja izdelkov
Median $121K
Prodaja
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Vodja programskega inženiringa
Median $175K
Arhitekt rešitev
$160K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Payscale je Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $193,463. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Payscale je $153,425.

