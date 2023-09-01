Imenik podjetij
PayPay
PayPay Plače

Plače PayPay se gibljejo od $59,779 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $116,063 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri PayPay. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programski inženir
Median $62.8K

Android inženir

Backend programski inženir

Vodja izdelkov
Median $88.6K
Podatkovni znanstvenik
Median $116K

Oblikovalec izdelkov
$59.8K
Vodja programskega inženiringa
$106K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri PayPay je Podatkovni znanstvenik z letnim skupnim plačilom $116,063. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri PayPay je $88,610.

Drugi viri