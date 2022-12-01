Imenik podjetij
Payoneer
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Payoneer Plače

Plače Payoneer se gibljejo od $20,913 skupnega letnega nadomestila za Operacije s kadri na spodnjem koncu do $885,550 za UX raziskovalec na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Payoneer. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Median $115K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $118K
Podatkovni analitik
Median $85K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Vodja programskega inženiringa
Median $179K
Računovodja
$60.9K
Vodja poslovnih operacij
$78.3K
Poslovni razvoj
$184K
Finančni analitik
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Operacije s kadri
$20.9K
Oblikovalec izdelkov
$72.4K
Vodja programa
$120K
Vodja projekta
$147K
Kadrovik
$42.5K
Celotne nagrade
$40.9K
UX raziskovalec
$886K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Payoneer je UX raziskovalec at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $885,550. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Payoneer je $106,605.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Payoneer

Povezana podjetja

  • PayPal
  • Microsoft
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Roblox
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri