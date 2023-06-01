Imenik podjetij
Payfare
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Payfare Plače

Plače Payfare se gibljejo od $72,866 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $138,913 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Payfare. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Median $72.9K

Backend programski inženir

Vodja izdelkov
$84.9K
Vodja programskega inženiringa
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Payfare je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $138,913. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Payfare je $84,941.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Payfare

Povezana podjetja

  • Netflix
  • DoorDash
  • Square
  • Uber
  • Stripe
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri