Adresár Spoločností
PathAI
PathAI Platy

Platový rozsah PathAI sa pohybuje od $109,450 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $411,045 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov PathAI. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Inženir strojnega učenja

Polno-stack programski inženir

Vodja izdelka
Median $170K
Biomedicinski inženir
$164K

Znanstvenik podatkov
Median $210K
Oblikovalec izdelkov
$109K
Prodaja
$255K
Vodja razvoja programske opreme
$411K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v PathAI je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $411,045. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v PathAI je $187,750.

