Parker Hannifin Plače

Plače Parker Hannifin se gibljejo od $58,808 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $236,175 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Parker Hannifin. Zadnja posodobitev: 9/13/2025

$160K

Programski inženir
Median $98.3K
Strojni inženir
Median $84K
Letalski inženir
$112K

Podatkovni analitik
$79.6K
Podatkovni znanstvenik
$236K
Strojni inženir
$138K
Človeški viri
$134K
Informacijski tehnolog (IT)
$80.4K
Inženir materialov
$115K
Oblikovalec izdelkov
$152K
Vodja izdelkov
$147K
Vodja programa
$118K
Vodja projekta
$77.4K
Prodaja
$58.8K
Pogosta vprašanja

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Parker Hannifin est Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $236,175. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Parker Hannifin est de $113,676.

