Spremeni
Prijava
Registracija
Vsi podatki
Po lokaciji
Po podjetju
Po nazivu
Kalkulator plač
Grafični prikazi
Preverjene plače
Pripravništva
Podpora pri pogajanjih
Primerjaj ugodnosti
Kdo zaposluje
Poročilo o plačah 2024
Najbolje plačana podjetja
Integriraj
Blog
Mediji
Google
Razvijalec programske opreme
Vodja izdelka
Območje Nju Jorka
Podatkovni znanstvenik
Poglej posamezne podatkovne točke
Levels FYI Logo
Plače
📂 Vsi podatki
🌎 Po lokaciji
🏢 Po podjetju
🖋 Po nazivu
🏭️ Po panogi
📍 Toplotna karta plač
📈 Grafični prikazi
🔥 Percentili v realnem času
🎓 Pripravništva
❣️ Primerjaj ugodnosti
🎬 Poročilo o plačah 2024
🏆 Najbolje plačana podjetja
💸 Izračunaj stroške sestanka
#️⃣ Kalkulator plač
Prispevaj
Dodaj plačo
Dodaj ugodnosti podjetja
Dodaj preslikavo ravni
Službe
Storitve
Storitve za kandidate
💵 Coaching za pogajanja
📄 Pregled življenjepisa
🎁 Podari pregled življenjepisa
Za delodajalce
Interaktivne ponudbe
Percentili v realnem času 🔥
Benchmarking nadomestil
Za akademske raziskave
Nabor podatkov o nadomestilih
Skupnost
← Imenik podjetij
Parker Hannifin
Delate tukaj?
Zahtevajte vaše podjetje
Pregled
Plače
Ugodnosti
Službe
Novo
Klepet
Parker Hannifin Ugodnosti
Dodaj ugodnosti
Primerjaj
Zavarovanje, zdravje in dobro počutje
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Disability Insurance
Dental Insurance
Gym / Wellness Reimbursement
Employee Assistance Program
Health Insurance
Maternity Leave
Life Insurance
Vision Insurance
Dom
Military Leave
Company Phones
Adoption Assistance
Relocation Bonus
Finančne in pokojninske
Flexible Spending Account (FSA)
401k
Roth 401k
Dodatki in popusti
Employee Discount
Tuition Reimbursement
Prikaži podatke kot tabelo
Parker Hannifin Dodatki in ugodnosti
Ugodnost
Opis
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Military Leave
Offered by employer
Company Phones
Offered by employer
Adoption Assistance
Offered by employer
Relocation Bonus
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Roth 401k
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Izbrane službe
Ni najdenih izbranih služb za Parker Hannifin
Povezana podjetja
Emerson
The Timken Company
DuPont
Flowserve
Leidos
Prikaži vsa podjetja ➜
Drugi viri
Letno poročilo o plačah
Izračunaj skupno plačilo