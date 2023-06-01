Imenik podjetij
Parafin
Parafin Plače

Plače Parafin se gibljejo od $123,156 skupnega letnega nadomestila za Poslovne operacije na spodnjem koncu do $210,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Parafin. Zadnja posodobitev: 10/13/2025

$160K

Programski inženir
Median $210K

Backend programski inženir

Poslovne operacije
$123K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Parafin so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Parafin je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $210,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Parafin je $166,578.

