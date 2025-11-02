Imenik podjetij
Papaya Global
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programskega inženirstva

  • Vse plače Vodja programskega inženirstva

Papaya Global Vodja programskega inženirstva Plače

Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in Poland pri Papaya Global znaša skupaj PLN 336K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Papaya Global. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Mediani paket
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Skupaj na leto
PLN 336K
Raven
L3
Osnovna plača
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programskega inženirstva ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Papaya Global in Poland znaša letno skupno plačilo PLN 381,072. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Papaya Global za vlogo Vodja programskega inženirstva in Poland je PLN 336,240.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Papaya Global

Povezana podjetja

  • PayPal
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri