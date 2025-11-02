Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in Denmark pri Pandora se giblje od DKK 874K do DKK 1.22M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Pandora. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Pri Pandora so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)