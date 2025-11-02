Imenik podjetij
Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in Denmark pri Pandora se giblje od DKK 874K do DKK 1.22M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Pandora. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Običajen razpon
Možen razpon
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Običajen razpon
Možen razpon

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Pandora so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Pandora in Denmark znaša letno skupno plačilo DKK 1,224,157. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Pandora za vlogo Arhitekt rešitev in Denmark je DKK 874,398.

