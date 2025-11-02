Programski inženir nadomestilo in United States pri Pandora se giblje od $163K na year za Software Engineer III do $270K na year za Staff Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $195K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Pandora. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Pandora so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)