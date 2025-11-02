Imenik podjetij
Pandora
Pandora Prodaja Plače

Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in Canada pri Pandora se giblje od CA$57.6K do CA$81.8K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Pandora. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CA$65.4K - CA$77.5K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
CA$57.6KCA$65.4KCA$77.5KCA$81.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Pandora so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri Pandora in Canada znaša letno skupno plačilo CA$81,770. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Pandora za vlogo Prodaja in Canada je CA$57,594.

